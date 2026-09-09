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Экс-начальника кадров Минобороны осудили за взятку свыше 80 млн рублей

Экс-начальника кадров Минобороны осудили за взятку свыше 80 млн рублей

Получив от предпринимателя земельный участок с домом в Краснодаре стоимостью более 80 млн рублей, генерал-лейтенант запаса Юрий Кузнецов содействовал в получении госконтракта на 305 млн рублей.

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