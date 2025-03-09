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  • Ирина Александровна
    Или подвоз газа в баллонах.Жалобы Путину лет...
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    ничего там не за гранью.Это наоборот поблажка-за неподчинение власти подзатыльник.Рука сама тянется...
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«Всё рухнет, если я захочу»: Илон Маск угрожает отключить Starlink на Украине

«Всё рухнет, если я захочу»: Илон Маск угрожает отключить Starlink на Украине

Маск отмечает стратегическое значение спутниковой системы Starlink для украинской армии. По его словам, технология является основой боевых операций ВСУ, и в случае её отключения линия фронта украинских войск попросту рухнет.

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