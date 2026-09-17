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Пронедра

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Октябрь и ноябрь в Москве будут дождливее обычного

Октябрь и ноябрь в Москве будут дождливее обычного

Последняя декада сентября в Москве завершится с дефицитом осадков, однако уже в октябре и ноябре столичный регион может столкнуться с более влажной погодой.

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