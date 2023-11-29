Бобруйчанин стал заместителем председателя Республиканского детского и подросткового парламента.

С 23 по 24 ноября 2023 года в городе Новополоцке - Молодежной столице Республики Беларусь-2023 - прошел Национальный форум ´Партнерство и перспективы развития платформы ´Город, дружественный детям и подросткам´.
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