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Царьград

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Петербуржцы 3 года не могут выселить крыс из дома на Московском

Петербуржцы 3 года не могут выселить крыс из дома на Московском

Жители дома № 166 на Московском проспекте требуют обследовать парадную, элеваторный узел и чердак, чтобы найти пути проникновения крыс, поскольку за три года дератизация в квартирах не принесла результата.

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