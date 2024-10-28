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В Госдуме усомнились в целесообразности запрета непринятия на работу бездетных

В Госдуме усомнились в целесообразности запрета непринятия на работу бездетных

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT подчеркнула, ситуация на рынке труда такова, что работодатели «с руками отрывают» хороших специалистов.

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