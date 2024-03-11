Тельняшка: почему у русских она стала культовой одеждой

Тельняшка оказалась популярной одеждой на флоте. Это, вероятно, связано с тем, что из-за резкого контраста темных и светлых полос человека проще разглядеть в условиях плохой видимости, а это может быть очень важно, если моряк свалился за борт ночью.
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