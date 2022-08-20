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Военный историк Норин указал на наиболее эффективное оружие, поставляемое ВСУ Западом

Военный историк Норин указал на наиболее эффективное оружие, поставляемое ВСУ Западом

Военный историк, специализирующийся на изучении конфликтов, в которых принимала участие Россия, Евгений Норин поделился анализом на тему того, какой именно вид оружия, передаваемого Вооружённым силам Украины из США, показал наибольшую эффективность.

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