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Ирина Роднина: «Сможет ли Трусова полноценно вернуться в спорт вопрос. Делать ставку на нее вместо Петросян рискованно»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала рискованным возможное решение Этери Тутберидзе сделать ставку на Александру Трусову после ухода Аделии Петросян.

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