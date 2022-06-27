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PlayStation 5 за 45 тысяч рублей, Xbox Series S – за 25 тысяч, GeForce RTX 3060 – за 29 тысяч. Летняя распродажа на Aliexpress принесла хорошие цена на консоли и видеокарты

PlayStation 5 за 45 тысяч рублей, Xbox Series S – за 25 тысяч, GeForce RTX 3060 – за 29 тысяч. Летняя распродажа на Aliexpress принесла хорошие цена на консоли и видеокарты

Ряд магазинов на площадке Aliexpress установил хорошие цены на популярные игровые приставки PlayStation 5, Xbox Series S и Series X, а также некоторые видеокарты.

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