Нигерия: По меньшей мере 24 человека были убиты и несколько человек пропали без вести после того, как 22 июля бандиты напали на полевых работников в Сауна/Руван-Гора, район местного самоуправления Талата-Мафара (LGA), штат Замфара.
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