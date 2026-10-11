Экс-министру финансов Дона вменяют ущерб на 1,9 млрд рублей

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону 9 октября по видеосвязи допросили замдиректора Департамента межбюджетных отношений Минфина Дарью Хворостухину, которая сообщила, что в декабре 2020 года Ростовская область могла получить бюджетный или казначейский кредит под 0,1% годовых с лимитом 10 млрд рублей и направить эти средства на досрочное погашение коммерческих займов.
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