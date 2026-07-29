Движение трамвая № 2 приостановят в Нижнем Новгороде 1 августа

В Нижнем Новгороде 1 августа временно приостановят движение трамвая №2. Ограничение связано с проведением гарантийных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия в зоне трамвайных путей на площади Сенной.
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