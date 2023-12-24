В ЦАР рассказали о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС

В Центрально-Африканской Республике рассказали о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС. Надежду на расширение сотрудничества выразила глава Министерства иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон, которая также добавила, что намерение связано со стремлением получить поддержку в разных проектах.