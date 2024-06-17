Пушилин: поставки истребителей F-16 Украине создадут новый виток эскалации

Поставки истребителей F-16 Украине создадут новый виток эскалации текущего конфликта. Соответствующее заявление, выступая в эфире телевизионного канала «Россия 24», сделал руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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