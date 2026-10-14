Игорь Коняхин рассказал, как поэзия Маяковского ложится на музыку

Актер «Ленкома Марка Захарова» Игорь Коняхин, играющий главную роль в байопике в жанре муздрама «Маяковский», рассказал о том, как стихотворения знаменитого поэта, написанные его фирменной «лесенкой», ложатся на музыку в стиле рэп.