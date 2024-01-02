По ту сторону фронта жалуются на «полезного идиота» Сырского, который угробил лучшие части укровермахта Александр Ситников Фото: Алексей Коновалов/ТАСС В самом тяжелом положении находится группировка «Хортиця» генерала Сырского (зона ответственности от Купянска до Артемовска), говорится в аналитической записке заблокированного в РФ паблика DS.
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