По ту сторону фронта жалуются на «полезного идиота» Сырского, который угробил лучшие части укровермахта Александр Ситников Фото: Алексей Коновалов/ТАСС В самом тяжелом положении находится группировка «Хортиця» генерала Сырского (зона ответственности от Купянска до Артемовска), говорится в аналитической записке заблокированного в РФ паблика DS.