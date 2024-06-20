Под Челябинском в реке утонул мужчина

В водоемах Южного Урала за три недели погибли 20 человек. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, накануне, 19 июня, вечером по системе «112» поступило сообщение от очевидцев: на реке Миасс, рядом с деревней Большие Харлуши, утонул мужчина.