За три года число банков, выдающих ипотеку, сократилось на 13% — до 216. Это следует из данных ЦБ, пишут «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Ростовской обла...
- Численность крыс ...
- Венгрия ищет заме...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым