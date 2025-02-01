Удалось получить портрет предка человека. Как выглядели древние люди

Хотели бы вы увидеть фотографию человека, жившего более 150 000 лет назад? И не фантазию нейросети, а максимально приближенное к реальности изображение? Такая возможность есть: палеохудожник Джон Гурч сумел воссоздать портрет «человека-дракона».
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