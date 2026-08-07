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Непомнящий о мошенниках: «Вложил 5 миллионов в КПК под неплохие проценты. Поначалу было нормально, через два года звонок: «Руководители исчезли, денег на вашем счету нет». Кроме себя, винить некого»

Экс-тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал о том, как столкнулся с мошенниками.

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