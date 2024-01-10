За какими выборами следить в 2024 году?

Президентские выборы в России — не единственное заметное электоральное событие 2024 года. В предстоящем году несколько десятков стран проводят собственные выборы, в которых предстоит поучаствовать практически половине населения Земли — четырём миллиардам людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии