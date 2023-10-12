Дугин: ХАМАС изменил глобальный баланс сил в мировом масштабе

Советский и российский философ, политолог и общественный деятель Александр Дугин считает, что ситуация в Палестине перечеркнула все, что глобалисты сделали для укрощения мусульман и для деэскалации отношений между исламским миром и Израилем .
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