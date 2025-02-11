Трамп заявил о прогрессе в разрешении конфликта между Россией и Украиной

По словам президента США, некоторых изменений удалось достичь за прошлую неделю. По результатам опроса CBS News, 53% американцев позитивно оценивают деятельность Трампа на посту президентаДональд Трамп заявил о серьезном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.