«Прогнозы осложняются неопределенностью». Чем завершился ВЭФ-2024

В швейцарском Давосе завершился 54-й Всемирный экономический форум (ВЭФ). В заключительный день мероприятия в рамках сессии о перспективах мировой экономики представители деловой и политической элиты говорили о поиске баланса между обеспечением устойчивого экономического роста и борьбой с инфляцией.