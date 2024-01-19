«Прогнозы осложняются неопределенностью». Чем завершился ВЭФ-2024

В швейцарском Давосе завершился 54-й Всемирный экономический форум (ВЭФ). В заключительный день мероприятия в рамках сессии о перспективах мировой экономики представители деловой и политической элиты говорили о поиске баланса между обеспечением устойчивого экономического роста и борьбой с инфляцией.
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