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Русское оружие

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❗️⚡️ВВС США нанесли серию ударов по колоннам проиранских подразделений "Катаиб

❗️⚡️ВВС США нанесли серию ударов по колоннам проиранских подразделений "Катаиб Хезболла" и т.д., которые выдвинулись из Ирака на помощь сирийской армии в связи с террористической угрозой.

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