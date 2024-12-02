❗️⚡️ВВС США нанесли серию ударов по колоннам проиранских подразделений "Катаиб Хезболла" и т.д., которые выдвинулись из Ирака на помощь сирийской армии в связи с террористической угрозой.
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❗️⚡️ВВС США нанесли серию ударов по колоннам проиранских подразделений "Катаиб Хезболла" и т.д., которые выдвинулись из Ирака на помощь сирийской армии в связи с террористической угрозой.