RT опубликовал видео штурма опорника ВСУ во время освобождения села Весёлого

RT опубликовал видео штурма опорника украинских военных во время освобождения села Весёлого в Донецкой Народной Республике, Отмечается, что подразделения ВДВ при поддержке артиллерии и беспилотников вскрыли огневые позиции врага и уничтожили пункты управления.