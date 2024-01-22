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RT опубликовал видео штурма опорника ВСУ во время освобождения села Весёлого

RT опубликовал видео штурма опорника ВСУ во время освобождения села Весёлого

RT опубликовал видео штурма опорника украинских военных во время освобождения села Весёлого в Донецкой Народной Республике, Отмечается, что подразделения ВДВ при поддержке артиллерии и беспилотников вскрыли огневые позиции врага и уничтожили пункты управления.

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