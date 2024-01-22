RT опубликовал видео штурма опорника ВСУ во время освобождения села Весёлого

RT опубликовал видео штурма опорника украинских военных во время освобождения села Весёлого в Донецкой Народной Республике, Отмечается, что подразделения ВДВ при поддержке артиллерии и беспилотников вскрыли огневые позиции врага и уничтожили пункты управления.
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