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Региональная Юридическая Служба

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ВИЧ победили: новый препарат против вируса успешно прошёл заключительную, третью фазу испытаний

ВИЧ победили: новый препарат против вируса успешно прошёл заключительную, третью фазу испытаний

Фото: uruzan.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что сегодня мир получил важную новость: ВИЧ, вирус, который на протяжении десятилетий оставался одной из самых серьезных угроз для здоровья, может быть побежден благодаря новому препарату, который успешно завершил свою третью и финальную фазу клинических испытаний.

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