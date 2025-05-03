Новые схемы обмана от имени Госавтоинспекции: штрафы-подделки

Эксперты советуют внимательно проверять полученные квитанции, чтобы не стать жертвой мошенников.МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с подделкой квитанций для уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения передает ТАСС.