Новые схемы обмана от имени Госавтоинспекции: штрафы-подделки

Эксперты советуют внимательно проверять полученные квитанции, чтобы не стать жертвой мошенников.МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с подделкой квитанций для уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения передает ТАСС.
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