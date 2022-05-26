Распространенные мифы о фитнесе

Нормальна ли сильная боль в мышцах, как все-таки получить плоский живот и можно ли, регулярно тренируясь, есть все что угодно? Мы собрали распространенные заблуждения, связанные с фитнесом, и попросили персонального тренера их прокомментировать.
Нормальна ли сильная боль в мышцах, как все-таки получить плоский живот и можно ли, регулярно тренируясь, есть все что угодно? Мы собрали распространенные заблуждения, связанные с фитнесом, и попросили персонального тренера их прокомментировать.
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