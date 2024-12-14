Несколько аэропортов временно закрыли в СФО из-за непогоды

Южная транспортная прокуратура сообщила о закрытии ряда аэропортов в СФО в связи с нелетной погодой.Несколько аэропортов в Северокавказском федеральном округе временно закрыли из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили 14 декабря в официальном Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.
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