Несколько аэропортов временно закрыли в СФО из-за непогоды

Южная транспортная прокуратура сообщила о закрытии ряда аэропортов в СФО в связи с нелетной погодой.Несколько аэропортов в Северокавказском федеральном округе временно закрыли из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили 14 декабря в официальном Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.