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ЦИК Пакистана приостановила мандаты 271 депутата

ЦИК Пакистана приостановила мандаты 271 депутата

Мандаты 271 депутата — 136 членов федерального парламента, 21 сенатора и 114 членов провинциальных парламентов — приостановила Избирательная комиссия (ЦИК) Пакистана за непредоставление деклараций о доходах, 17 января сообщило агентство The Dawn.

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