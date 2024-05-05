МВД России объявило в розыск экс-президента Украины Порошенко

МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего президента Украины Петра Порошенко.Отметим, что накануне был объявлен в розыск также действующего главу украинского государства Владимира Зеленского.
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