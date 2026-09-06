Выдающихся нефтяников Татарстана покажут на медиафасаде «Ак Барс Арены»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Сегодня, 6 сентября, когда отмечается День нефтяника, на медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» покажут лауреатов Электронной доски почета РТ – сотрудников нефтегазоперерабатывающей отрасли.
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