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Газета.ру

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Кабмин выделил 80 млн руб на берегоукрепительные работы на реке Сунжа в Чечне

Кабмин выделил 80 млн руб на берегоукрепительные работы на реке Сунжа в Чечне

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому из резервного фонда кабмина выделяется 80 миллионов рублей на проведение инженерных мероприятий на реке Сунжа в Чеченской Республике.

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