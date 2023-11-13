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В Петербурге появится приложение для бронирования книг

В Петербурге появится приложение для бронирования книг

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский объявил о планах запуска мобильного приложения «Петербургская библиотека», которое позволит жителям города записываться в городские библиотеки и бронировать книги.

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