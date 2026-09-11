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Газета.ру

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Путин: цены на газ в Европе вырастут до $1,5 тысяч за тысячу кубометров

Путин: цены на газ в Европе вырастут до $1,5 тысяч за тысячу кубометров

Президент России Владимир Путин заявил, что биржевые цены на газ в Европе могут вырасти до $1500 за тысячу кубометров.

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