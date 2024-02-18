Зампредседателя Совета безопасности и экс-президент России Дмитрий Медведев высказался о взятии Авдеевки и угрозах стран Запада.
«Будет совсем иначе»: Медведев прокомментировал взятие Авдеевки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
Россия если исчезнет то планета вся тоже вместе с нами исчезнет навсегда! Россия никому не позволит командовать что и как нам делать,россиянам легче умереть чем терпеть чьи то унижения и насмешки,так что мотайте на ус мелкобриты и пиндосы что и к чему!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ответить
14 час.
НМ
Наталия Москаленко
Ибо, зачем нам этот мир, если не будет РОССИИ!?!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии