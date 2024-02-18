Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Жопа боррель хотел сказатьчто усраина сама приползет молить о мире.Ситуация на Украи...
  • лина любимцева
    Да,зачистить Авдеевку нужно, иначе начнут палить в спину.... Храни Господь наших ребят!!!!Авдеевка вернулас...
  • лина любимцева
    Сейчас в Газе происходит ГЕНОЦИД ПАЛЕСТИНЦЕВ!!! На глазах у всего "цивилизованного мира".... И проводят это тотальный...Президент Бразили...

«Будет совсем иначе»: Медведев прокомментировал взятие Авдеевки

«Будет совсем иначе»: Медведев прокомментировал взятие Авдеевки

Зампредседателя Совета безопасности и экс-президент России Дмитрий Медведев высказался о взятии Авдеевки и угрозах стран Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
Россия если   исчезнет то планета вся тоже вместе с нами исчезнет навсегда! Россия никому не позволит командовать что и как нам делать,россиянам легче умереть чем терпеть чьи то унижения и насмешки,так что мотайте на ус мелкобриты и пиндосы что и к чему!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ответить
14 час.
НМ
Наталия Москаленко
Ибо, зачем нам этот мир, если не будет РОССИИ!?!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх