«Будет совсем иначе»: Медведев прокомментировал взятие Авдеевки

Анастасия Гончарова

Россия если исчезнет то планета вся тоже вместе с нами исчезнет навсегда! Россия никому не позволит командовать что и как нам делать,россиянам легче умереть чем терпеть чьи то унижения и насмешки,так что мотайте на ус мелкобриты и пиндосы что и к чему!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺