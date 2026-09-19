Польский фарс: Деградация Сикорского от «с Калининградом будем дружить» до «объявим войну России»

Глава польского МИДа попал под каблук жены-американки и запутался в боевой авиации своей страны Евгений Берсенев На фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Фото: Sebastian Christoph Gollnow / DPA/Picture-alliance/ ТАСС) Материал комментируют: Андрей Выползов Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал НАТО стать более непредсказуемым для Москвы и устроить «агрессивные учения» у границ Калининградской области.
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