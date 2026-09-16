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Царьград

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Суд в Уфе вынес приговор мигранту за массовое ДТП с тремя погибшими

Суд в Уфе вынес приговор мигранту за массовое ДТП с тремя погибшими

Рассказываем, сколько времени приезжий проведет за решеткой. Октябрьский районный суд Уфы огласил приговор 28-летнему мигранту, признанному виновным в страшной аварии, произошедшей в октябре 2025 года.

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