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Родные места: в России растут инвестиции в туризм

Родные места: в России растут инвестиции в туризм

За период 2020–2023 годов объем инвестиций в сферу туризма утроился, сообщил на пленарной сессии форума устойчивого развития «Путешествуй!», который проходит на Камчатке, замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

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