Американский суд отклонил иск Мексики к производителям оружия в США

Источник: globallookpress.com/(FREELENS Pool) Boethling /www.imago-images.de Бостон, 1 октября. Федеральный окружной суд в Бостоне, штат Массачусетс отклонил иск правительства Мексики к американским производителям оружия на сумму 10 млрд долларов.
Источник: globallookpress.com/(FREELENS Pool) Boethling /www.imago-images.de Бостон, 1 октября. Федеральный окружной суд в Бостоне, штат Массачусетс отклонил иск правительства Мексики к американским производителям оружия на сумму 10 млрд долларов.
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