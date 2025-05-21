🗺❗️Срочно! Поступает информация об установлении десантно-штурмовыми взводно-тактическими подразделениями 106-й Тульской ВДД полного физичкского контроля над селом Локня в Сумской области.
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🗺❗️Срочно! Поступает информация об установлении десантно-штурмовыми взводно-тактическими подразделениями 106-й Тульской ВДД полного физичкского контроля над селом Локня в Сумской области.