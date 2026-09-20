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Татар-информ

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Регбийная «Стрела-Ак Барс» выиграла первый матч на новом стадионе

Регбийная «Стрела-Ак Барс» выиграла первый матч на новом стадионе

Фото: Иван Жуков / «Татар-информ» Сегодня в казанском Центре регби местная «Стрела-Ак Барс» в рамках 13-го тура принимала команду «Слава Мар».

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