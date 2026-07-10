Российские регионы вводят правило заправки по четным/нечетным числам, чтобы сократить очереди на АЗС.
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Российские регионы вводят правило заправки по четным/нечетным числам, чтобы сократить очереди на АЗС.
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