БРИКС: сами себе система

Появились первые контуры полноценной финансовой инфраструктуры стран БРИКС. К концу текущего года должна стартовать собственная платежная система, а в перспективе планируется создать расчетно-депозитарный контур, товарные биржи и другие необходимые институтычитайте на monocle.
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