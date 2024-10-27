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БРИКС: сами себе система

БРИКС: сами себе система

Появились первые контуры полноценной финансовой инфраструктуры стран БРИКС. К концу текущего года должна стартовать собственная платежная система, а в перспективе планируется создать расчетно-депозитарный контур, товарные биржи и другие необходимые институтычитайте на monocle.

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