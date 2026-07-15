Боится за себя: раскрыта причина бегства Зеленского с женой из Киева

Больше всего Владимир Зеленский боится собственного народа, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, комментируя очередную поездку главы киевского режима в Европу на фоне обострения ситуации внутри Украины.
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