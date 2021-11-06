Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана KikaСвежий видеоролик с президентом также вызывает беспокойство По информационному пространству стали расползаться слухи о серьезном заболевании турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.