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Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана

Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана

Турецкий политик заявил о тяжелом заболевании Эрдогана KikaСвежий видеоролик с президентом также вызывает беспокойство По информационному пространству стали расползаться слухи о серьезном заболевании турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Валентин Щербаков
Может быть это очередной фейк

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