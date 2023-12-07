Rheinmetall из Германии обсудит производство на Украине танков «Пантера»

На конференции в Вашингтоне, представители правительств Украины и США, а также представители оборонных компаний обеих стран, собрались для обсуждения перспектив наращивания производства вооружений на Украине.
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