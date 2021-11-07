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«Сколько же нужно построить в Омске площадок, если по статистике у каждого 20-го есть животное, которое предполагает выгул?!»

«Сколько же нужно построить в Омске площадок, если по статистике у каждого 20-го есть животное, которое предполагает выгул?!»

Президент Федерации кинологического спорта Омской области Наталья ЧАЙКА считает, что хозяевам на прогулку с собакой необходимо брать пакетик.

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